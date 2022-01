Stiri pe aceeasi tema

- Charlotte Casiraghi, membra a familiei princiare din Monaco, a deschis, calare, prezentarea noii colectii haute-couture a casei Chanel, organizata marti la Paris, care s-a incheiat cu un omagiu adus actorului francez Gaspard Ulliel, imaginea oficiala a parfumului "Bleu de Chanel", decedat saptamana…

- Cinematografia franceza este in doliu astazi, deoarece a pierdut una dintre cele mai promițatoare vedete ale sale. Gaspard Ulliel a murit astazi, miercuri, 19 ianuarie 2022, in urma unui accident de schi, a anunțat agentul sau. Pana acum, circumstanțele exacte ale intamplarii nu au fost clarificate…

- De cateva saptamani, cand se lasa seara ai senzația ca pe mai multe strazi din Sectorul 1 se filmeaza un nou episod din thrillerul ”Pasarile” regizat de Alfred Hitchcock . ”Ciorile iși cauta hrana acolo unde exista gunoaie” La doua-trei zile stoluri uriașe de ciori aterizeaza in copacii din zona Dorobanți-…

- Serialul „Emily in Paris”, cu Lily Collins in rol principal, va avea doua noi sezoane, a anuntat luni Netflix. Sezonul secund a fost lansat pe 22 decembrie si a debutat in Top 10 Netflix global si in fruntea listei in 94 de tari, cu 107,6 milioane de ore vizionate in perioada 22 – 26 decembrie 2021.…

- Painea ar putea deveni mai scumpa pentru romani: Producatorii din sectorul de panificație anunța majorari de prețuri Painea ar putea deveni mai scumpa pentru romani: Producatorii din sectorul de panificație anunța majorari de prețuri Pentru ca,la ora actuala proun pret dublu la materia prima, pe langa…

- Peste 1.000 de obiecte si accesorii legendare ale designerului de moda Karl Lagerfeld, care a murit in 2019, printre care se vor afla celebrele lui manusi din piele neagra, obiecte de mobilier si mici boluri cu efigia pisicii sale Choupette, vor fi scoase la licitatie, dupa cum noteaza DPA. Potrivit…

