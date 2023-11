Stiri pe aceeasi tema

- Israelul va incepe sa puna in aplicare „pauze umanitare” de patru ore pe zi in nordul Fașiei Gaza pentru a permite oamenilor sa fuga spre sud, a anunțat Casa Alba, relateaza BBC și Sky News . Purtatorul de cuvant John Kirby a calificat mișcarea drept un pas in direcția corecta și a declarat ca SUA…

- Israelul va incepe sa puna in aplicare "pauze umanitare" de patru ore pe zi in nordul Fașiei Gaza pentru a permite oamenilor sa fuga, a anunțat joi, 9 noiembrie, Casa Alba, potrivit Sky News.Purtatorul de cuvant al Consiliului Național de Securitate din cadrul Casei Albe, John Kirby, a calificat mișcarea…

- Casa Alba a apreciat miercuri ca gruparea islamista Hamas nu va putea fi implicata pe viitor in guvernarea Fasiei Gaza, dupa incheierea razboiului cu Israelul, transmite Reuters, preluat de agerpres.ro. Purtatorul de cuvant al Consiliului National pentru Securitate al SUA, John Kirby, a declarat de…

- SUA a transmis oficial ca nu va accepta ca gruparea islamista Hamas sa fie implicata pe viitor in guvernarea Fasiei Gaza, dupa incheierea razboiului cu Israelul. John Kirby, purtatorul de cuvant al Consiliului National pentru Securitate, a declarat miercuri ca Washingtonul nu sprijina stabilirea civililor…

- Armata israeliana anunta sambata ca a ”lovit 150 de tinte subterane” in nordul Fasiei Gaza, in noaptea de vineri spre sambata, intr-o intensificare a bombardamentelor, relateaza AFP. Pentru a treia noapte la rand, tancurile au intrat in enclava palestiniana, ajutate din aer de 100 de avioane. Ultimele…

- Liderii statelor UE, reuniti intr-un summit la Bruxelles, au facut apel la deschiderea unor ”culoare umanitare” si ”pauze umanitare” in razboiul dintre Israel si Hamas, pentru a se putea raspunde nevoilor populatiei enclavei palestiniene. Tonul general a fost de sustinere a Israelului si de solidaritate…

- Europarlamentarul PMP Eugen Tomac a anunța ca astazi are loc o noua sedinta a Consiliului JAI la Bruxelles. Intreaga reuniune este dedicata exclusiv problematicii Schengen, doar ca nici de aceasta data nimic despre extindere, nimic despre Romania si Bulgaria. ”Azi are loc o noua sedinta a Consiliului…

- Punctul de trecere de la Rafah - de la granița intre sudul Fașiei Gaza și Egipt - a fost bombardat de forțele israeliene, a anunțat luni, 16 octombrie, un post de radio afiliat gruparii palestiniene islamiste Hamas, potrivit Sky News.Mii de palestinieni s-au adunat la acest punct de trecere in ultimele…