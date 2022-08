Stiri pe aceeasi tema

- In profunzimea sufletului Omului, glasul Creatorului cheama fara incetare.- Rav Kuk Una dintre carțile care mi-au fost recomandate in ultima vreme aparține lui Jorge Luis Borges. Acesta a fost Post-ul TABLETA DE CARTE ȘI FILM – Marius MIHALACHIOIU – Carțile și noaptea – despre o misterioasa scriere…

- Desparțirea dintre Gerard Pique (35 de ani), fundașul Barcelonei, și Shakira (45 de ani) continua sa țina capul de afiș in Spania. Presa iberica dezvaluie, la o luna dupa oficializarea desparțirii, ce porecla a primit vedeta din partea prietenilor lui Pique. Cum era poreclita Shakira de prietenii lui…

- Prietenii joaca un rol esențial in viața fiecaruia dintre noi, indiferent de varsta la care ne regasim. Chiar daca, in timp, aceștia se schimba și ajungem ca, de la un an la altul, sa ne inconjuram de alte persoane, este esențial sa ii apreciem și sa le aratam acest lucru ori de cate ori avem ocazia.…

- Poetica intalnirii Rostul oricarei intalniri este acela de a aduce impreuna, la un loc mai multe feluri de a fi ale unor imagini, ale unor texte și concepte, precum Post-ul CARȚILE PRIETENILOR DE LA GAZETA – Robert MARIN, paradigme din izolare, Editura Bibliotheca și Gazeta Damboviței, 2022 apare…

- CARȚILE PRIETENILOR DE LA GAZETA Ioan VIȘTEA – O CRIMA PERFECTA, proza scurta, SFARȘITUL UTOPIEI, teatru – Editura Limes, 2022 Despre autor… Ioan Vistea este pseudonimul literar al poetului Post-ul CARȚILE PRIETENILOR DE LA GAZETA – Ioan VIȘTEA – O CRIMA PERFECTA, proza scurta, SFARȘITUL UTOPIEI,…

- La Editura Leviathan va aparea, in curand, volumul Aventurile lui UNU, poveste pentru copii de Pușa Roth, ilustrata cu desene de Albert Frederick Roth (7 ani, Palma de Mallorca, Post-ul CARȚILE PRIETENILOR DE LA GAZETA – In curand, la Editura Leviathan: „Aventurile lui UNU”, de Pușa Roth apare prima…

- O rețea presupune o continua țesatura, o resursa permanenta de noduri, de intersecții și de legaturi ingenioase, dependente unele de altele și cu multe și diversificate legaturi și alaturari Post-ul CARȚILE PRIETENILOR DE LA GAZETA – Marius MIHALACHIOIU, Tableta de carte și film, Editura Bibliotheca…

- 1.Ionuț CRISTACHE, prozatorul a doua culturi… Obișnuit de mai multa vreme cu cititul selectiv, ar fi, poate, de neințeles de ce o carte precum „NERO brac german”, mi-a Post-ul CARȚILE PRIETENILOR DE LA GAZETA – Ionuț CRISTACHE, doua carți… NERO brac german și A doua fața… apare prima data in Gazeta…