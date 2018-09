Pentru remedierea unei avarii survenita la conducta principala de alimentare cu apa, cu diametrul de 1200 mm, din municipiul Medgidia, RAJA SA a fost nevoita sa intrerupa furnizarea de apa potabila potabila astazi, 03 septembrie 2018, in intervalul orar 08,00-16,00. Sunt afectați de lipsa apei consumatorii din cartierul Partizanul, in timp ce abonații din localitatea Castelu vor avea apa cu presiuni scazute in acest interval. “Ne cerem scuze pentru neplacerile create abonaților afectați, pe care ii asiguram ca echipele de intervenție vor face tot posibilul pentru finalizarea lucrarilor și reluarea…