- Cartel ALFA ii solicita premierului Nicolae Ciuca, intr-o scrisoare deschisa. trei masuri urgente pentru gestionarea crizei energetice, printre care declararea de catre Guvern a STARII DE URGENȚA in domeniul energetic. Textul scrisorii deschise: Domnule Prim Ministru, Confederația Naționala Sindicala…

- Erste Group, actionarul majoritar al BCR, a revizuit in sus estimarile privind cresterea economica din Romania, de la 5,1% la 6% in 2022, dar a redus asteptarile pentru 2023, de la 4% la 2,7%, potrivit unei analize semnata de Ciprian Dascalu, economist-sef BCR. ”Avand in vedere structura slaba a cresterii…

- In sedinta Guvernului din data de 7 septembrie 2022 a fost aprobata Ordonanta de Urgenta privind stabilirea unor masuri aplicabile managementului produselor fertilizante, precum si pentru modificarea Legii nr. 232/2010 privind regimul de import al mostrelor de ingrasaminte si al ingrasamintelor. Adoptarea…

- Suplimentarea banilor pentru bursele scolare, cresterea costului per elev pentru cheltuielile materiale, prorogarea termenului de implementare a noului Cod fiscal, majorarea salariilor din administratia publica locala si clarificari privind Ordonanta de Urgenta 64/2022 au fost solicitarile adresate…

- Premierul Nicolae Ciuc a anunțat ca masurile de plafonare si compensare a pretului la energie vor ramane active in formula necesara protejarii cetatenilor si economiei. Declarația a fost facuta in cadrul primei reuniuni a Comitetului interministerial pentru asigurarea rezilientiei energetice si implementarea…

- „Sustinem spiritul antreprenorial si initiativa privata si ii incurajam pe romanii din tara si din afara granitelor sa-si deschida o afacere in Romania. Programul Start-Up Nation este o oportunitate, iar alaturi de celelalte proiecte derulate la nivel guvernamental ne-am propus sa consolidam mediul…

- Premierul a afirmat in deschiderea sedintei de Guvern ca se afla in procesul de analiza a executiei bugetare pe prima jumatate a anului. ”Consider necesar sa subliniez ca aceasta executie bugetara reprezinta, practic, radiografia corecta a tuturor deciziilor luate la nivelul Guvernului in primele sase…

- ”PSD sustine ca se impune reluarea, la nivelul coalitiei de guvernare, a discutiilor privind aplicarea reglementarii preturilor la energie si gaze in Romania, pe o perioada limitata. PSD revine cu aceasta solutie, prezentata inca de la inceputul anului, deoarece realitatea economico-sociala o impune.…