- Cheltuielile militare la nivel mondial au ajuns in anul 2017 la 1.739 de miliarde de dolari - cel mai inalt nivel de la sfarsitul Razboiului Rece. Aceasta este concluzia raportului Institutului International de Cercetare asupra Pacii de la Stockholm (SIPRI) „Tendinte in cheltuielile militare la nivel…

- Asociatia Colectiv GTG 3010 a lansat, vineri, cartea educativa pentru copii "Lupta dintre apa si foc - O lectie de supravietuire in caz de incendiu", evenimentul fiind marcat printr-un spectacol de teatru si dans si printr-o demonstratie facuta de pompieri, la care au asistat copii de gradinita si din…

- Biblioteca Județeana „Antim Ivireanul” din Ramnicu Valcea a fost, joi, gazda unui eveniment cu mare greutate istorica. A avut loc lansarea volumului intitulat „Iulian Vlad. Confesiuni pentru istorie”, scris de generalul Aurel Rogojan.

- China pare sa devina din ce in ce mai increzatoare in puterea militara pe care o are in Asia de Est. Ultimul gest al Beijingului a pus Coreea de Sud in garda. Seulul transmite ca provocarea militara a statului condus de Xi Jinping a venit fara vreo notificare prealabila și nu a fost aprobata de autoritațile…

- Cartea de memorii a fostei prime doamne a Statelor Unite Michelle Obama va fi lansata in data de 13 noiembrie, potrivit anuntului facut duminica de editura Penguin Random House, informeaza DPA. Intitulata ''Becoming'', cartea de memorii va fi editata de Crown Publishing Group, o filiala…

- Maine, in Franța, sportivul gaeștean Cristian Ristea are șansa de a deveni campion modial la K1. Luptatorul roman a fost desemnat Post-ul Antrenat de Doroftei, gaeșteanul Cristian Ristea are șansa sa devina campion mondial in ringul profesionist, pe reguli K-1 apare prima data in Gazeta Dambovitei…