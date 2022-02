Carrefour retrage de la vanzare mai multe sortimente de inghetata dupa ce a fost constatata prezenta oxidului de etilena in aditivul utilizat in fabricarea produselor. “Va informam ca urmare a notificarii primite din partea furnizorului Froneri Ice Cream Romania SRL, Carrefour Romania SA a initiat retragerea de la comercializare si rechemarea de la clienti a articolelor mentionate mai jos. Motivul rechemarii: prezenta oxid de etilena in aditivul utilizat in fabricarea produselor – guma de carruba”, arata informarea publicata pe site-ul Autoritatii Nationale Sanitara Veterinara si pentru Siguranta…