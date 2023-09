Stiri pe aceeasi tema

- France‘s finance minister said he had struck a deal with food retailers and suppliers to step up the fight against inflation but singled out Unilever, Nestle and PepsiCo as being among companies which he said were not ”cooperating” with the agreement, according to Reuters. After two days of talks with…

- Ministrul francez de finanțe a declarat joi, 31 august, ca a ajuns la un acord cu retailerii și producatorii de produse alimentare pentru a intensifica lupta impotriva inflației, dar a precizat ca Unilever, Nestle și PepsiCo se numara printre companiile despre care a spus ca au refuzat sa "coopereze"…

- Consumatorii din Franta au redus masiv achizitiile de alimente esentiale, din cauza preturilor ridicate, a avertizat marti Alexandre Bompard, presedintele director general al Carrefour, cerand autoritatilor sa amane legea care limiteaza marimea promotiilor pe care le pot oferi retailerii, transmite…

- Grupul de bunuri de consum Unilever, care produce marcile de inghetata Ben & Jerry's si Magnum, a anuntat marti ca spera sa vanda mai multa inghetata in Europa in vara acestui an, dar este ingrijorat ca temperaturile extreme ar putea sa ii afecteze vanzarile deoarece i-ar reorienta pe consumatori…

- Ministrul de Finante Bruno Le Maire a declarat pe 9 iunie ca si-a asigurat angajamentul unor companii de a reduce preturile la sute de produse, sub amenintarea cu sanctiuni financiare in cazul in care acestea nu vor indeplini. Guvernul francez foloseste ca referinta pentru proiect lista vazuta de Reuters,…

- Distribuitorul francez Carrefour a inceput, in aceasta saptamana, sa reduca preturile cu aproximativ 10% in medie, la un numar de aproximativ 500 de produse, in ideea de a-i ajuta pe cumparatorii francezi sa faca fata costului ridicat al vietii, a declarat miercuri un purtator de cuvant de la Carrefour,…

