Carnea, principala sursă de proteine a organismului Carnea este principala sursa de proteine de calitatea intai a organismului. Fie ca este alba sau rosie, ea furnizeaza toti aminoacizii esentiali. Carnea contine vitamine (vitamina D, vitamina B12) si minerale (fier, zinc, seleniu). In schimb, nu are nici un gram de fibre sau glucide. Ce face bun Participa la constructia si intretinerea tuturor tesuturilor si organelor prin continutul de aminoacizi. Este utila in dieta datorita continutului ridicat de proteine si scazut de lipide. Previne anemia Previne anemia prin continutul crescut de fier. Este vorba in special de carnea rosie sau pulpele… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

