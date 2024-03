Stiri pe aceeasi tema

- 1. SpanaculSpanacul este unul dintre primele legume care apar in primavara și este o sursa excelenta de vitamina K, vitamina A, mangan și fier. Este, de asemenea, bogat in antioxidanți care pot ajuta la combaterea inflamației și la protejarea sanatații ochilor. Spanacul poate fi adaugat in salate,…

- Sucul insa devine foarte periculos pentru organism, daca este consumat in cantitati mari.Patrunjelul contine proteine (20%), flavonoide (intretin membranele celulelor sangelui, au rol de antioxidant), uleiuri esentiale, fier, calciu, fosfor, mangan, inositol, sulf, vitamina K, betacaroten si, in special,…

- Gulia are mai multe efecte benefice. Daca ronțaiți gulie precum iepurașii, veți avea beneficii și pentru digestie și pentru silueta, spune nutriționistul Mihaela Bilic. „Va mai amintiți ce gust are gulia? Nu era toamna in care tata, atuci cand punea varza la murat, sa nu dea sa mancam cotor de varza…

- Tot mai multa lume iși dorește o viața lunga și un corp sanatos, iar atenția acordata alimentației și necesitaților nutriționale devin aspecte cruciale in acest demers. In acest sens, vitaminele joaca un rol semnificativ in menținerea funcțiilor organismului și prevenirea diverselor afecțiuni. Aceste…

- Legume de Sezon:Varza de Bruxelles: Aceste mici bucațele verzi sunt bogate in fibre, vitamina C și K, precum și in antioxidanți. Le poți gati la cuptor cu puțin ulei de masline și mirodenii pentru un gust delicios.Sparanghel: Sparanghelul este o sursa excelenta de acid folic, vitamina K și fibre. Poți…

- Deja știm cu toții ca indiferent de cat timp petrecem la sala de sport, sau cat de grijulii suntem sa urmam indicațiile medicilor, daca nu avem grija la ce ne punem in farfurie, aceste eforturi nu ne vor ajuta prea mult! Pomelo este un fruct extrem de benefic, insa nu mulți romani știu și cat de util…

