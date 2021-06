Stiri pe aceeasi tema

- Pretul carnii de porc va creste in Europa cu aproximativ 25% in urmatorii ani, din cauza cererii de pe piata chineza, in contextul in care in Romania productia la carne de porc este deficitara, a declarat, vineri, presedintele sectiei de Zootehnie a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice (ASAS),…

- Pretul carnii de porc va creste in Europa cu aproximativ 25% in urmatorii ani, din cauza cererii de pe piata chineza, a declarat Ilie Van, presedintele Academiei de Stiinte Agricole si Silvice (ASAS), confirmand astfel analiza de piata efectuata de „Adevarul” inca de la inceputul lunii mai.

- "China va fi, intre 2020 si 2024-2025, o mare importatoare de carne de porc. China, care produce cea mai mare cantitate de carne din lume, circa 50 de milioane de tone, din cauza pestei porcine africane si-a redus productia pana la circa 35 de milioane de tone si va importa 7-8 milioane de tone, iar…

- Pretul carnii de porc va creste in Europa cu aproximativ 25% in urmatorii ani, din cauza cererii de pe piata chineza, in contextul in care in Romania productia la carne de porc este deficitara, a declarat, vineri, presedintele sectiei de Zootehnie a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice (ASAS), Ilie…

- Prof. Dr. Liviu Alexandru Marghitaș, bsolvent al Facultații de Zootehnie din Cluj Napoca, a deținut numeroase funcții administrative pe care le-a onorat cu demnitate. A fost Rector al USAMV CN între anii 2000-2008, Președinte al Senatului Universitații 2008-2012,…

- Autoturismele cu motor diesel nu au reprezentat decat 23,2% dintre inmatricularile de automobile in Europa in primul trimestru al acestui an, comparativ cu aproape 30% la inceputul lui 2020, arata datele publicate vineri de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), transmite AFP.…

- Teoretic, Romania – o țara in care respectarea drepturilor omului se mimeaza, dublata de o ipocrizie afișata public la nivel inalt – , sancționeaza nerespectarea hotararilor judecatorești și neexecutarea lor imediata. Faptic, un om care are in mana o hotarare judecatoreasca definitiva și irevocabila,…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi in Europa a scazut cu 20,3% in februarie, la 850.170, din cauza restrictiilor impuse pentru oprirea raspandirii pandemiei de coronavirus (Covid-19), in timp ce Romania a raportat un declin de 21,9%, arata datele publicate miercuri de Asociatia Constructorilor…