Carnea de porc din Ungaria invadează România la prețuri greu de concurat Romania este o importanta piața de desfacere pentru producatorii de carne din Ungaria, fie ca este vorba de porc sau de pasare. La porc, de exemplu, ungurii vin cu cel mai mic preț, cu mult mai bun fața de cel din UE sau de oferta locala. Concurența ungurilor se simte in special in partea de Vest a țarii, unde comercianții locali aduc marfa de la vecinii de peste granița și inca la prețuri incredibile. Cel care atrage atenția asupra acestei situații este fermierul Dimitrie Musca, fondatorul CAI Curtici, o afacere intregrata care cuprinde mai multe complexe de porci, unde pesta porcina africana… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

