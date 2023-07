Carnea cultivată în laborator a ajuns deja în magazine. Cine o va cumpăra? Carnea cultivata in laborator este deja in rafturile magazinelor din SUA. Și asta pentru ca, incepand cu luna iunie a acestui an, carnea de pui crescuta in laborator poate fi vanduta legal in SUA. Industria carnii produse in laborator este in plina dezvoltare și in Europa. O noua fabrica de carne cultivata in laborator din Spania va produce 1.000 de tone de carne de vita pe an, din vara lui 2024, scrie singularityhub.com . Primul burger din lume cultivat in laborator a fost finalizat in 2013, dupa cinci ani de cercetare și dezvoltare și la un preț de 330.000 de dolari. Zece ani mai tarziu, carnea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vremea extrema topeste Europa si ameninta sa carbonizeze industria turismului de 2 trilioane de dolari. Destinatii de vis din tari precum Grecia, Spania sau Italia ar putea sa devina doar o amintire.O vacanta de vara idilica s-a transformat intr-un cosmar dupa ce mii de oameni au fost evacuati de…

- Vremea extrema topeste Europa si ameninta sa carbonizeze industria turismului de 2 trilioane de dolari. Destinatii de vis din tari precum Grecia, Spania sau Italia ar putea sa devina doar o amintire.

- Meteorologii au avertizat ca temperaturile ridicate vor continua și saptamana viitoare in Europa, iar Italia, Spania, Franța, Germania și Polonia se vor confrunta probabil cu condiții extreme, scrie Euronews. Pe masura ce temperaturile ating niveluri record, guvernul italian a emis o alerta roșie pentru…

- Parlamentul European a adoptat astazi, in sesiunea plenara, Actul European privind Semiconductorii - European Chips Act - in urma acordului final negociat de social-democratul roman Dan Nica. Noua legislație iși propune sa faca din Europa un jucator important in piața semiconductorilor, iar Romania…

- Doua companii americane, Upside Foods si Good Meat, vor putea sa-si vanda carnea cultivata din celule in laborator pe piata americana pentru prima oara, in urma unei autorizatii finale ce le-a fost acordata miercuri de Departamentul american pentru Agricultura (USDA), transmite Reuters care citeaza…

- Companiile Upside Foods si Good Meat vor putea sa-si vanda carnea de laborator pe piata americana, in urma unei autorizatii finale ce le-a fost acordata miercuri de Departamentul american pentru Agricultura (USDA), transmite Bloomberg, care citeaza comunicatele celor doua companii.Cele 2 companii sunt…

- Samsung isi aduce in Europa programul self repair, care vizeaza cateva dintre cele mai recente smartphone-uri si laptopuri ale companiei. Pana la finele acestei luni, serviciul ar trebui sa fie disponibil in Belgia, Franta, Italia, Tarile de Jos, Polonia, Spania, Suedia si Regatul Unit. In program sunt…

- Timp de doua decenii o fabrica de mezeluri din Vorden, un oras din nordul Germaniei, a produs un fel de parizer sub forma de ursulet, denumit Barchenwurst, preferat de copiii din intreaga tara, insa cresterea costurilor de productie si diminuarea cererii de carne de porc a obligat operatorul sa inchida…