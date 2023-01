Stiri pe aceeasi tema

- Carnea de laborator, odata un concept științifico-fantastic, e tot mai aproape de farfuriile noastre. Tehnologia exista, mai trebuie doar gasite mijloacele pentru a crește producția. Iar aprobarile sunt pe drum. In Statele Unite, un organism cheie de reglementare a aprobat pieptul de pui cultivat in…

- Gigantul american Exxon Mobil a dat in judecata Uniunea Europeana la Curtea Europeana de Justiție in speranța de a forța blocul comunitar sa renunțe la taxa pe profiturile excepționale impuse grupurilor petroliere, scrie Reuters . Exxon argumenteaza ca Bruxelles-ul nu are autoritatea legala de a impune…

- Anul 2022 a inceput cu prețuri la petrol și energie crescute deja de la finalul lui 2021 pe bursele internaționale, forțand statele lumii sa ia masuri de limitare a efectelor asupra populației, inclusiv in Romania. Invadarea Ucrainei de catre Rusia a intensificat insa efectele asupra prețurilor. Daca…

- Pana in prezent, cei care ofereau astfel de produse consumatorilor, de regula restaurantele, trebuiau sa atentioneze clientii ca alimentele sunt "in faza experimentala".Compania americana trebuie sa mai obtina doar avizele sanitare necesare oricarei companii din industria alimentara pentru a-si vinde…

In loc sa creasca animale in ferme, Uma Valeti, cardiolog și co-fondator al Upside Foods, a visat la o modalitate de a „crește" carnea intr-un centru de producție, prin cultivarea de celule animale, scrie „Adevarul".

- Cercetatorii englezi au lansat recent un test clinic revoluționar in cadrul caruia participanții au fost transfuzați cu celule roșii cultivate in laborator. Intr-un centru de cercetare clinica din Cambridge (Regatul Unit), doi voluntari au primit o transfuzie revoluționara. Ea nu consta in globule…