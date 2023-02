Carnavalul de la Nisa , pe Coasta de Azur franceza (sud-est), a debutat sambata cu o mare parada multicolora, prima in format amplu de dupa pandemia de Covid-19, in fata tribunelor pline de privitorii veniti sa ia parte la cea de-a 150-a aniversare a evenimentului, informeaza AFP. Reprezentanti ai carnavalului brazilian de la Rio sau din Republica Dominicana imbracati in costume sclipitoare au luat parte la parada care marcheaza aniversarea unei traditii carnavalesti prezente la Nisa din Evul Mediu si care a fost formalizata in 1873. Ilustrand tema ”Comorile lumii”, carele alegorice au parcurs,…