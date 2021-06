Stiri pe aceeasi tema

- Este bucurie mare in showbiz, de cand Dodo a anunțat ca este gravida. Invitata in cadrul emisiunii Showbiz Report, de la Antena Stars, alaturi de iubitul sau Liviu, fosta concurenta de la X Factor a marturisit cum a aflat ca este insarcinata, dar mai ales, a facut confesiuni emoționante despre perioada…

- Carmen Tanase și Victor Parhon au fost casatoriți mai binede 11 ani și au format unul dintre cele mai solide cupluri. Din pacate, soțulactriței a pierdut lupta cu boala, iar aceasta a ramas vaduva in urma cuaproape 21 de ani. Vedeta nu s-a mai recasatorit și marturisește ca are un mareregret legat de…

- Carmen Tanase a ramas vaduva in anul 2000 atunci cand soțul ei s-a prapadit. Actrița impreuna cu partenerul ei de viața i-au dat naștere fiului lor, Tudor. Vedeta pare ca este o femeie implinita și fericita, insa cu toate acestea a marturisit ca are un mare regret și a povestit și despre motivul pentru…

- Aylin Cadir are 35 de ani și este mama a doi copii. Este casatorita cu soțull ei, avocatu Traian paicu, de 10 ani, insa s-au cunoscut in urma cu 18 ani. Actrita de origine turca isi imparte acum viata intre copiii Pavel si Amza. Invitata in cadrul emisiunii „La Marța”, fosta membra a trupei Pops a povestit…

- Carmen Tanase a fost foarte deranjata de anunțul premierului Florin Cițu ce are legatura cu privilegiile pentru cei vaccinați. Actrița nu a mai rezistat și a rabufnit, explicand ca fiecare om ar trebui sa faca ce iși dorește cu viața lui. Vedeta a avut cateva vorbe grele de spus cu privire la problemele…

- Andreea Marin și Adrian Brancoveanu traiesc de aproape patru ani o frumoasa poveste de dragoste. Chiar daca de multe ori a lasat sa se ințeleaga faptul ca nu ezita sa mearga din nou la altar, vedeta vine acum cu o declarație neașteptata. Invitata in cadrul unei emisiuni de la Antena Stars, Andreea Marin…

- Delia și Razvan Munteanu traiesc cea mai frumoasa poveste de dragoste, iar cei doi fac echipa foarte buna atat acasa, cat și in afaceri. Soțul artistei ii este și impresar, iar jurata de la X Factor a oferit cateva detalii neștiute din casnicia ei.