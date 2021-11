Carmen Holban (PSD): Femeile pot diminua cazurile de violenţă domestică prin implicare, nu prin tăcere Societatea civila si institutiile statului trebuie sa coopereze activ in vederea diminuarii fenomenului violentei in familie, deoarece fenomenul ramane unul ingrijorator in Romania. Cu ocazia “Zilei internationale pentru eliminarea violentei impotriva femeii”, marcata anual in intreaga lume in 25 noiembrie, atrag atentia asupra faptului ca, din nefericire, situatiile de violenta in familie au crescut alarmant in ultimii ani. Multe dintre cazurile inregistrate oficial au avut drept consecinta decesul victimelor, o situatie intolerabila intr-o societate democratica si europeana. Consider ca nicio… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

