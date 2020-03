Carmen Harra a prezis, in anul 2016, divorțul Andreei Balan de George Burcea. Tot atunci, ea spune ca artista va avea doi copii, lucru care s-a și intamplat. Acum, numerologul face noi dezvaluiri cu privire la viitorul Andreei. Intr-o intervenție telefonica in emisiunea „Agentul VIP”, Harra a vorbit despre predicțiile pe care le-a facut in urma cu patru ani, cand relația lui Burcea cu Balan era de abia la inceput. „In 2016 m-a intrebat cineva, chiar erau la inceputul relației. Și prima mea reacție: este o relație care este condamnata la ceva care nu o sa mearga, este o relație de scurta durata”,…