Carmen, fosta nevastă a lui Ionuț Negoiță, a pozat goală la 43 de ani Carmen Negoița a fost casatorita timp de 11 ani cu Ionuț Negoița, fostul patron al Dinamo. Cei doi au doi copii impreuna, pe Ingrind și Harry, dar in 2010 au divorțat. Sigura pe sine și pe corpul sau, Carmen a pozat complet goala la 43 de ani. Carmen Negoița s-a alaturat proiectului F.A.C.E, al lui Vali Barbulescu, un proiect despre body shaming si bullying emotional. „Chiar daca am fost mereu sigura pe mine, mi-a luat mult timp sa invaț ce inseamna sa fii femeie și inca mai invaț. Maturizarea precoce și intrarea in energia masculina m-a ținut mult timp departe de a ințelege ce inseamna corpul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

