Stiri pe aceeasi tema

- Carmen Dorobat, managerul Spitalului de Boli Infectioase Iasi, condamnata definitiv intr-un dosar de luare de mita, nu mai are dreptul de a mai ocupa o functie de conducere publica. Inițial, Curtea de Apel Iași a decis sa singura interdicție in procesul managerului Spitalului de Boli Infectioase…

- Carmen Dorobaț, managerul Spitalului de boli infecțioase din Iași, a fost condamnata azi de Curtea de Apel Iași la trei ani de inchisoare cu suspendare, potrivit portalului instanței. Decizia este definitiva. Ludovic Orban s-a razgandit?! GATA cu PSD-ul. Alegerile parlamentare vor fi diferite …

- Curtea de Apel Iasi a decis, vineri, 20 noiembrie, sa o condamne la 3 ani de inchisoare cu suspendare pe doctorita Carmen Dorobat, managerul Spitalului de Boli Infectioase. Dorobat este cel mai cunoscut medic de pe frontul anti-Covid-19 din regiunea Moldovei.

- Curtea de Apel Iasi a decis, vineri, 20 noiembrie, sa o condamne la 3 ani de inchisoare cu suspendare pe doctorita Carmen Dorobat, managerul Spitalului de Boli Infectioase. Dorobat este cel mai cunoscut medic de pe frontul anti-Covid-19 din regiunea Moldovei.

- Trei dintre cei sase pacienti transferati de la Spitalul de Urgenta din Piatra Neamt la spitalul suport COVID de la Lețcani sunt in stare critica, a declarat Carmen Dorobat, managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi. Unitatea mobila de la Letcani are locuri, dar nu are si personal, asa ca s-a…

- pitalul modular din judetul Iasi este nefunctional Foto: Gabriel Sava. Spitalul modular de la Letcani în judetul Iasi, achizitionat în primavara de autoritatile judetene si inaugurat cu mare întârziere la începutul acestei luni, nu functioneaza nici acum asa cum…

- Comisia politica externa și integrare europeana a Parlamentului a avizat candidatura ministrului de Externe, Oleg Țulea, in funcția de ambasador al R.Moldova in Ungaria. Propunerea a fost votata cu puțin timp in urma in cadrul ședinței Comisiei. Informația a fost confirmata pentru Deschide.md de catre…

- Curtea de Apel Iasi a amanat, astazi, luarea unei decizii definitive in dosarul de coruptie al doctoritei Carmen Dorobat. Condamnata in prima instanta la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru luare de mita, sefa Spitalului de Boli Infectioase isi va afla sentinta pe 15 octombrie.