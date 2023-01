CARMEN DIODATO: „Sunt singura balerină surdă din Italia care lucrează într-o operă” Inainte de a intra pe scena imbraca tutu-ul, iși potrivește poantele și… iși fixeaza aparatul auditiv. Carmen Diodato este singura balerina care nu aude și totuși danseaza intr-o companie profesionista de balet clasic, in Italia. I-am descoperit povestea urmarind-o la RAI1 și am invitat-o la un interviu pentru care nu a fost nevoie de limbaj mimico-gestual. – Esti balerina profesionista. M-as bucura sa imi povestesti care este prima ta amintire din lumea Dansului. O amintire, din copilarie, primul moment in care ai descoperit aceasta arta…Tin minte prima zi in sala de balet. Aveam 4 ani. Imi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

