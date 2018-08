Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a prezentat, duminica, scuze, tuturor celor care au avut de suferit in urma violentelor de la protestul din 10 august - atat civili, cat si militari. "Incep prin a prezenta scuzele mele tuturor celor care au avut de suferit in urma violentelor…

- La aproape 10 zile de la incidentele de la mitingul diasporei din Piata Victoriei, soldate cu sute de raniti, ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, vine cu explicatii asupra celor intamplate.

- Jandarmeria Romana sustine ca gazele iritant lacrimogene folosite de jandarmi sunt achizitionate de catre institutie exclusiv de la producatori autorizati si certificati conform legii, aceste substante fiind folosite de majoritatea fortelor de politie si jandarmerie europene, scrie News.ro."Gazele…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a afirmat marti ca intreaga coordonare a interventiei jandarmilor in Piata Victoriei din seara de 10 august s a desfasurat sub supravegherea unui procuror militar, informeaza Agerpres.ro Carmen Dan a respins, totodata, informatiile potrivit carora chiar ea ar…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a facut, sambata, un apel la acei protestatari care ar putea participa la noi manifestatii in Piata Victoriei sa se delimiteze de factorii provocatori si instigatori la violenta. Totodata, Dan a cerut, intr-o conferinta de presa sustinuta sambata, ca jandarmii…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, considera ca reactia presedintelui Klaus Iohannis pe tema interventiei jandarmilor la protestele de vineri seara din Piata Victoriei a fost una "prematura". Dan a declarat, la sediul MAI, ca Parchetul Militar are competente de a se pronunta asupra…

- ”Fiecare membru al CSAT are libertatea propriilor optiuni. Asa cum stiti, comunicarea se face de la nivelul Administratiei prezidentiale, insa eu admit ca exprimandu-mi optiunea am spus de asemenea ca exista alternativa pentru paza si protectia persoanelor care nu mai sunt demnitari, inclusiv in situatia…

- "Fiecare membru al CSAT are libertatea propriilor optiuni. Asa cum stiti, comunicarea se face de la nivelul Administratiei prezidentiale, insa eu admit ca exprimandu-mi optiunea am spus de asemenea ca exista alternativa pentru paza si protectia persoanelor care nu mai sunt demnitari, inclusiv in…