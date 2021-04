Echipa naționala de fotbal a Romaniei a fost repartizata in grupa B, alaturi de Coreea de Sud, Honduras și Noua Zeelanda. Grupele sunt urmatoarele: GRUPA A: Japonia, Mexic, Africa de Sud, Franța GRUPA B: Coreea de Sud, Honduras, Noua Zeelanda, Romania GRUPA C: Argentina, Spania, Egipt, Australia, GRUPA D: Brazilia, Germania, Coasta de Fildeș, Arabia […] The post Care vor fi adversarele naționalei de fotbal a Romaniei la Jocurile Olimpice appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .