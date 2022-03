Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a afirmat, marți, ca omenirea parcurge cea mai grava criza de dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial. Mesajul a fost transmis in deschiderea Trilateralei Romania – Polonia – Turcia la nivel de consilieri prezidentiali pentru securitate nationala.

- Japonia a anuntat vineri sanctiuni suplimentare impotriva Rusiei pentru invazia din Ucraina, masuri care vor viza sectorul financiar si exporturile de componente electronice. „Vom avea un raspuns puternic”, a reactionat ambasadorul Rusiei, Mihail Galuzin, intr-o conferinta de presa la Tokyo, scrie Digi24…

- Senatoarea Diana Sosoaca a avut, luni, in plenul Senatului un nou derapaj, iar vicepresedintele Senatului Alina Gorghiu, presedinte de sedinta, le-a cerut chestorilor sa o evacueze din sala de plen pentru "tipete si urlete", informeaza Agerpres."O sa va mai rog sa nu dialogati cu mine din sala, atata…

- Pana acum, compania de transport aerian are de platit cheltuieli de judecata duble fata de despagubirile cerute pentru intarzierea de 13 ore pe ruta Timisoara-Iasi-Bucuresti. Se da o lupta de uzura in instantele de judecata iesene intre compania Tarom SA si o pasagera, care a cerut in octombrie 2019…

- Primaria din Rotterdam a anuntat miercuri, 2 februarie, ca un pod istoric va fi demontat temporar pentru a permite trecerea unei ambarcatiuni uriase, un iaht fabricat la șantierul naval din orașul olandez pentru fostul CEO al grupului Amazon, Jeff Bezos, scrie agenția France Presse, preluata de Agerpres…

- Foto cu rol ilustrativ din Arhiva ZIUA de Constanta Medicul de familie Cristina Chiriloaie, din Constanta, a facut un acord de recunoastere cu DNA Constanta, dar Tribunalul l a respins. Completul C5A al Setiei penale a Curtii de Apel Constanta, format din magistratii Valentina Boboc si Iulia Cezara…

- Admiratorii lui Novak Djokovic sunt in extaz, țipa, canta și daseaza dupa ce o instanța din Australia a decis sa-i dea caștig de cauza sarbului in procesul impotriva guvernului australian. In jur de 100 de oameni au sarbatorit in fața Tribunalului din Melbourne. Fanii au dansat, au cantat, au suflat…

- Poate fi refulata religiozitatea Poate fi ascunsa de Eul constient Dimensiunii pulsionale a inconstientului Viktor E. Frankl ii adauga dimensiunea spirituala, constiinta morala. Dumnezeul nestiut are la baza o conferinta pe care a sustinut o in fata unui grup restrans de persoane, la putin timp dupa…