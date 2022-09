Care sunt tarifele pe care le vor plati studentii in caminele universitatilor din Iasi In perioada urmatoare vor incepe cazarile in caminele universitatilor iesene. In cazul celor mai multe facultați, camerele disponibile sunt mai puține decat cererile, astfel ca tinerii care nu primesc aprobare, se muta cu chirie. In cele cinci universitați de stat din Iași sunt inscriși peste 54 de mii de studenți care au la dispoziție 15 mii de locuri de cazare in camine. Momentan, universitațile nu au anunțat oficial daca vor mari tarifele. Anul trecut, de exemplu, o camera costa intre 140 și 640 de lei. Astfel, un student care doreste sa stea la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

