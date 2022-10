In ultimele saptamani se observa o creștere a numarului infecțiilor Covid-19 in vestul Europei. Și medicii vorbesc deja despre o noua varianta BQ.1.1 asociata mai mult cu tulburari digestive. Totuși, chiar medicii ne recomanda sa fim prudenți, deoarece legatura intre noile simptome raportate și ”varul” lui Omicron sunt deocamdata ipotetice. Este interesant de observat modificarea structurii virusului. Se pare ca noua varianta BQ.1.1 (familia Omicron) provoaca alte simptome – printre care diaree, varsaturi, dureri de stomac – care trebuie luate in considerare in cazul persoanelor cu risc mai mare,…