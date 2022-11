Stiri pe aceeasi tema

- Wolfgang Schauble, emblematicul ministru de finante al Germaniei in timpul crizei financiare din Grecia, a criticat-o aspru pe Angela Merkel, exprimandu-și regretul pentru „erorile” si „orbirea” Berlinului cu privire la Rusia, relateaza Agerpres citand AFP. De altfel, conservatorul german nu o considera…

- Din noiembrie 1989, Europa de Est și Europa de Vest nu mai erau separate de ziduri. 33 de ani mai tarziu, barierele sunt din nou ridicate. Dupa Polonia, Letonia și Lituania, acum este randul Ucrainei sa ridice garduri și bariere. Desigur, frontierele imprejmuite intre Est și Vest nu sunt ceva nou. O…

- Constructorul german a dezvaluit nu mai puțin de 5 concepte noi in cadrul evenimentului anual SEMA din Statele Unite. Toate conceptele dezvaluite la acest eveniment sunt bazate pe modele de serie existente, precum: Golf, ID 4, Taos și Atlas. Cele doua modele din urma nu sunt disponibile in toata Europa,…

- „In vara am anunțat candidatura lui Mircea Geoana. Ce reactie a fost in online a doua zi. PSD are o problema cu Geoana. Eu cred ca, daca va fi anuntata candidatura lui din partea PSD, va fi la sfarșitul tuturor dezbaterilor, in ultima clipa. Ei vor incerca din rasputeri sa nu-l aleaga pe Mircea Geoana,…

- Constructorul german de automobile și-a actualizat planurile de electrificare. Potrivit șefului companiei, Thomas Schaefer, Volkswagen va produce doar modele cu zero emisii, in Europa, incepand cu anul 2033. Mai mult, pana in 2026, nemții vor lansa 10 modele electrice noi. Inclusiv un model entry-level…

- Potrivit datelor publicate de o companie de bilete pentru vacanta pentru perioada 15 septembrie -1 decembrie 2022, Italia, Marea Britanie și Spania, țari in care exista comunitați mari de romani, dar și care sunt alese frecvent de turiști, conduc in topul celor mai populare destinații din Europa in…

- Lista celor mai cautati infractori din Europa cuprinde 93 de persoane din care 6 sunt cetațeni romani, potrivit datelor oferite de Europol - agentia Uniunii Europene pentru combaterea criminalitatii. Cei urmariti sunt suspecti sau condamnati pentru fraude

- CENTRUL DE EXCELENTA IN FORMARE PROFESIONALA MARAMUREȘ va face cunoscute CURSURILE DE FORMARE PROFESIONALA, care se vor desfasura in cadrul proiectului cu titlul “Formare pentru performanța” cod MySmis 134585, cum ar fi: – competente digitale – competente antreprenoriale – manichiurist-pedichiurist…