- Un studiu efectuat in anul 2021, in Japonia, a aratat cum genele de țintire pot reface dinții la animale. Acum, cercetatorii au facut o cercetare clinica umana. Prin țintirea genei USAG-1, oamenii de știința cred ca pot ajuta oamenii care nu au un set complet de dinți sa aiba, in cele din urma, o dantura…

- Studiile științifice au dezvaluit ca prietenii noștri patrupezi pot folosi expresiile feței pentru a estima putea de incredere a oamenilor. Oamenii sunt programați de la naștere sa identifice expresiile faciale și tonul vocii pentru a incerca sa determine intențiile. Acest instinct de supraviețuire…

- Raportul World Wealth Report, realizat anul acesta in comun de bancile elvetiene Credit Suisse si UBS, dezvaluie surprize de proporții. SUA și China sunt țarile in care traiesc cei mai mulți milionari, in timp ce pe locul 3 se claseaza Franța, care a depașit Germania. Șeicii din țarile arabe sunt foarte…

- O noua varianta a coronavirusului care produce Covid-19, numita EG.5, se raspandeste in Statele Unite, dar si in Irlanda, Franta, Marea Britanie, Japonia si China, observandu-se o crestere a numarului de pacienti care se prezinta la urgenta si a spitalizarilor, relateaza CNN. Organizatia Mondiala a…

- In acest articol, vom discuta noua alimente și mancaruri care pot stimula inflamația in corp.1. **Zaharul rafinat și siropul de porumb bogat in fructoza** - Acestea pot crește inflamația prin sporirea producției de molecule pro-inflamatorii numite citokine.2. **Grasimile trans** - Acestea sunt rezultatul…

- O echipa de cercetatori de la Institutul Indian de Știința și de la Universitatea Niigata din Japonia a realizat o descoperire remarcabila: au gasit apa oceanica captiva in zacaminte minerale din Munții Himalaya, datand de aproximativ 600 de milioane de ani.Prin analiza depozitelor ce conțineau atat…

- Patru inotatori au fost raniți in urma atacurilor delfinilor, pe o plaja din centrul Japoniei, au anunțat oficialii niponi, preluați de BBC.Un barbat in varsta de 60 de ani s-a ales cu mai multe coaste rupte și mușcaturi la maini, dupa ce un delfin l-a lovit, la cațiva metri de plaja Suishohama din…