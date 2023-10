Stiri pe aceeasi tema

- Sute de elevi și preșcolari din municipiile Turda, Campia Turzii și comunele din arealul de deservire al CAA, au descoperit in cadrul programului ,,Saptamana Verde’’circuitul apei, prin intermediul Companiei de Apa Arieș. Pe parcursul saptamanii trecute, sute de copii și tineri au vizitat obiectivele…

- O echipa de la Compania de Apa Arieș a participat la Concursul „Detecția Pierderilor de Apa – Vasile Ciomoș”, ediția a XIII-a, in urma caruia, Todea Ioan Marius a caștigat premiul pentru cel mai bun detector de pierderi de apa. Echipa CAA, formata din Cocus Gabriel Florin, Todea Ioan Marius și Brazdescu…

- Compania de Apa ARIES anunța demararea lucrarilor de montare contoare inteligente cu citire la distanța in localitatea Urca incepand cu data de 23.10.2023. Rugam utilizatorii sa asigure și sa faciliteze accesul pentru inlocuirea contoarelor, in majoritatea situațiilor caminele de branșament fiind amplasate…

- Alaturi de voluntarii de la Garnizoana Turda, Detașamentul de Jandarmi, sportivii de la Clubul de Handbal Potaissa Turda, Compania de Apa Arieș, cei de la Salina Turda, Transport Urban Public și nu in ultimul rand, elevii din instituțiile de invațamant turdene, am avut onoarea sa intampinam și sa incurajam…

- Din pacate, Clujul este pe primele locuri și intr-un clasament trist. Județul nostru se afla pe locul 2 in țara, dupa municipiul București, la numarul de bolnavi de cancer. Conform colegilor de la monitorulcj.ro, in județ se afla un numar de 11.661 de pacienți incluși in Programul Național de Oncologie.…

- Compania de Apa Arieș S.A. continua investițiile prin PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA ȘI APA UZATA DIN REGIUNEA TURDA-CAMPIA TURZII, IN PERIOADA 2014-2020, cod SMIS 2014+ 118679, co-finanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020. Valoarea…

- Compania de Apa „Someș” continua lucrarile de extindere a rețelei de apa potabila in comuna Recea Cristur, respectiv in localitatea de reședința și in satul Caprioara. Finanțate din fonduri proprii ale Consiliului Județean Cluj, aceste lucrari vin in completarea celor derulate cu fonduri europene,…

