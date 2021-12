Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Vancica este unul dintre cei mai cunoscuți actori din Romania, in buna parte mulțumita rolului lui Celentano pe care il joaca in ”Las Fierbinți”. Actorul a luat o decizie drastica și și-a dat demisia de la Teatrul Nottara. Adrian Vancica, actorul care il interpreteaza pe Celentano din serialul…

- Adrian Vancica, celebrul Celentano din „Las Fierbinți”, a demisionat de la Teatrul Nottara. Care e motivul. Ce spune directorul instituției, Marinela Țepuș. Interpretul celebrului personaj Celentano din serialul de televiziune „Las Fierbinți a demisionat din trupa Teatrului Nottara, cel mai probabil…

- Actorul și comediantul Mihai Bobonete a oferit in cel mai recent interviu al sau detalii despre cariera sa in televiziune, copilaria, viața de familie, dar și rolul lui „Bobița” din „Las Fierbinți”, care deja face parte din el, dupa cum el insuși marturisește, noteaza click.ro. Actorul a vorbit intr-un…

- Mihai Bobonete a aparut prima data „pe sticla“ in urma cu 20 de ani, iar de atunci a fost o prezenta constanta in diferite productii. A devenit cunoscut publicului larg cu rolul lui Bobita, din „Las Fierbinti“, personaj despre care marturiseste ca a devenit parte din el.

- Mihai Bobonete a aparut prima data „pe sticla“ in urma cu 20 de ani, iar de atunci a fost o prezenta constanta in diferite productii. A devenit cunoscut publicului larg cu rolul lui Bobita, din „Las Fierbinti“, personaj despre care marturiseste ca a devenit parte din el.

- Adrian Vancica a ajuns rapid la inimile oamenilor cu rolul lui Celentano din „Las Fierbinți”, difuzat de Pro Tv de mai bine de 10 ani. Actorul a scos la iveala amanunte mai puțin știute din familia lui.Actorul Adrian Vancica a vorbit despre rolul lui Celentano, despre modul in care s-a acomodat cu personajul,…

- VIDEO| Indemn puternic pro-vaccinare in serialul „Las Fierbinti”: „Vaccinul asta nu te face Illuminati, nu are cip” VIDEO| Indemn puternic pro-vaccinare in serialul „Las Fierbinti”: „Vaccinul asta nu te face Illuminati, nu are cip” Urmarit, in medie, de peste 2 milioane de romani la fiecare episod,…

- Victoria clara a celor de la CS Universitatea Craiova, 5-0 contra lui Dinamo, nu a fost in topul audiențelor de luni seara. Serialul „Las Fierbinți” a atras de 7 ori mai mulți telespectatori. Partida dintre CSU Craiova și Dinamo s-a incheiat cu un rezultat istoric, 5-0 in favoarea oltenilor. Meciul…