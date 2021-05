Selgros Cash&Carry sarbatorește, in luna mai, 20 de ani de prezența pe piața din Romania. Pentru a marca aceasta aniversare, Selgros a demarat o campanie media. Selgros a deschis primul magazin la Brașov in mai 2001. Rețeaua s-a extins an de an, ajungand in prezent la 23 de magazine in cele mai importante orașe din Romania. Compania are 4.500 de angajați la nivel național și face parte din grupul Transgourmet, controlat in intregime de Coop Elveția, care deține in prezent 91 de magazine (43 in Germania, 23 in Romania, 17 in Polonia și 11 in Rusia). In 2021, peste 2,1 milioane de romani – persoane…