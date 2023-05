Stiri pe aceeasi tema

- Intreaga lume ar trebui sa se pregateasca pentru o pandemie „chiar mai letala” decat cea de Covid-19, izbucnita in iarna anului 2020, a avertizat președintele Organizației Mondiale a Sanatații

- Razboiul, criza climatica si pandemia de coronavirus ameninta decenii de progres in ce priveste sistemul global de sanatate, a declarat secretarul general al ONU, Antonio Guterres, la inceputul reuniunii anuale a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), la Geneva, relateaza dpa, preluata de Agerpres.…

- Luni, 22 mai, șeful Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) a indemnat țarile sa realizeze reformele necesare pentru a se pregati de urmatoarea criza in domeniul sanatații și sa onoreze un angajament anterior de creștere a finanțarii pentru agenția de sanatate a ONU. Vorbind la adunarea anuala a OMS…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii a solicitat, luni, statelor membre sa realizeze reformele necesare pentru pregatirea in vederea urmatoarei pandemii si sa onoreze un angajament anterior privind cresterea finantarii agentiei sanitare a ONU, transmite Reuters.

- Directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a indemnat țarile lumii sa se pregateasca pentru o noua pandemie. Nu amanați reformele, a spus șeful OMS.Tedros Adhanom Ghebreyesus a indemnat țarile sa intreprinda reformele necesare pentru a se pregati pentru…

- Directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a anunțat vineri (5 mai) ca virusul care a inchis o lume intreaga (COVID-19) nu mai reprezinta o urgența sanitara globala, un pas important spre sfarșitul pandemiei care a ucis peste 6,9 milioane de persoane, a perturbat…

- Schimbarile in virusul H5N1 al gripei aviare la animale in America de Sud par sa indice ca acest agent patogen se adapteaza mai bine la mamifere, dar cazurile de infectare in randul oamenilor sunt inca sporadice si "nu exista motive de panica", a declarat joi o experta a Organizatiei Mondiale a Sanatatii…

- Magnatul american Elon Musk, proprietar al retelei de socializare Twitter, a declarat joi ca tarile nu ar trebui sa-si "cedeze autoritatea" Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), comentarii respinse rapid pe reteaua sociala de directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, relateaza Reuters."Tarile…