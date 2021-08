Stiri pe aceeasi tema

- Benone Sinulescu a fost internat timp de 14 zile in spital, din cauza problemelor grave de sanatate. Interpretul de muzica popurala a fost externat, deși se spusese ca ar fi trebuit sa suporte o intervenție chirurgicala. Benone Sinulescu a fost externat in urma cu o saptamana din spitalul in care a…

- Toata Romania s-a rugat in aceste zile critice pentru starea artistului care a incantat de-a lungul timpului milioane de romani. Benone Sinulescu se afla in continuare internat in Spitalul Județean Arad, dupa un episod ingrijorator cu privire la starea sa de sanatate. Cea care a stat in permanența alaturi…

- Elena Sinulescu vorbește, in premiera, despre starea de sanatate a soțului ei, Benone Sinulescu, dupa ce fostul impresar al artistului a spus ca a fost la un pas de moarte. "Dragi prieteni, admiratori ai lui Benone Sinulescu, Avand in prim-plan preocuparea pentru starea de sanatate…

- Soția indragitului interpret de muzica populara Benone Sinulescu a dat detalii despre starea de sanatate a acestuia. Elena Sinulescu a ieșit public pentru a risipi unele zvonuri lansate in ultimele zile.

- In urma cu cateva zile, Benone Sinulescu (84 de ani) a fost gasit inconștient in casa, iar fostul impresar al cantarețului, Ionuț Pavel a facut o serie de afirmații prin care spunea ca nu este de acord cu decizia familiei de a-l duce intr-un centru paletiv și nu intr-un spital, așa cum ar fi normal.…

- Benone Sinulescu (84 de ani) a fost transferat la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad, sambata, 8 iulie. Lenuta Timis, director medical al Spitalului Judetean din Arad a dat lamuriri in ceeea ce priveste starea de sanatate a artistului. The post Medicii de la Spitalul Judetean Arad, cele mai recente…

- Celebrul artist Benone Sinulescu a ajuns, sambata, la Unitatea de Primiri Urgențe dincadrul Spitalului Clinic Județean de Urgența Arad. Artistul de 84 de ani a ajuns la spital conștient cu o ambulanța de tip SMURD pentru a fi supus unor investigații medicale generale, fiind transportat de la un centru…

- Benone Sinulescu a fost internat la Spitalul Judetean din Arad. Artistul sufera de Alzheimer si de cativa ani are probleme grave cu inima. Acesta a fost gasit in stare de inconstienta in casa sa, iar de acolo a fost dus la un centru de ingrijiri paliative. Impresarul sau, Ionuț Pavel, face insa acuzații…