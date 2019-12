Stiri pe aceeasi tema

- Cezar Ouatu si Andreea Vilau s-au despartit in mare secret, iar Spynews a publicat imagini bomba cu noua relatia pe care a inceput-o artistul. Cezar Ouatu a oferit primele declaratii si singurele, dupa cum spune, pentru Star Magazin de la Antena Stars.

- Gurile rele spuneau despre Shakira și Pique in urma cu ceva timp ca ar fi la un pas de divorț. Relația dintre cei doi s-ar fi racit in ultimul timp, ba chiar fotbalistul s-ar fi mutat singur, in Barcelona.

- Anna Lesko și Dj Vinnie, tatal baiețelului sau, s-au desparțit dupa 8 ani de relație. In vara au aparut imagini cu artista in ipostaze destul de apropiate alaturi de Mike Diamondz, iar toata lumea a presupus ca acesta ar fi motivul desparțirii. Anna Lesko, in varsta de 40 de ani, a oferit primele declarații…

- Asa cum STIRIPESURSE.RO a dezvaluit in premiera in urma cu doua zile, din declaratia de avere a lui Dan Barna, candidatul USR-PLUS la alegerile prezidentiale, publicata pe site-ul Biroului Electoral Central, lipseste venitul sotiei liderului USR, angajata la Petrom S.A. Spre deosebire de Barna, Viorica…

- Maddox, fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, a vorbit puțin despre relația pe care o are cu tatal sau. Tanarul in varsta de 18 ani a dat un interviu in fața colegiului pe care il frecventeaza, Yonsei University din Coreea de Sud. Cu aceasta ocazie, el a fost intrebat și de relația sa cu Pitt. Maddox…

- La cateva zile dupa ce a anunțat ca divorțeaza, Claudia Ghițulescu face noi declarații despre relația cu soțul ei. Cei doi au facut nunta in urma cu doi ani. Artista de muzica populara a dezvaluit ca a fost inșelata cu o tanara, iar acest lucru i-a afectat grav relația de cuplu. Aceștia nu mai locuiesc…