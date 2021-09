Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana va discuta cu talibanii, in cazul in care conditiile o permit, dar acest lucru nu inseamna ca blocul comunitar recunoaste un nou guvern afgan, a afirmat vineri seful diplomatiei europene Josep Borrell, citat de AFP si Reuters. ''Am decis sa lucram intr-o maniera coordonata,…

- Talibanii vor anunța un nou guvern pentru Afganistan saptamana viitoare și se așteapta ca turbulențele economice și deprecierea valutara care au urmat preluarii administrației in urma cu doua saptamani sa dispara rapid, transmite Reuters. Zabihullah Mujahid, principalul purtator de cuvant al miscarii,…

- Fostul secretar de stat american Henry Kissinger a deplâns eșecul Statelor Unite în Afganistan, argumentând ca Washingtonul și-a pierdut direcția strategica la un moment dat în timpul campaniei de 20 de ani, scrie Fox News.Kissinger, care a fost secretar de stat în…

- Înconjurat de barbați înarmați, un cleric musulman a condus cu ardoare rugaciunea de vineri într-o moschee plina din Kbul, pentru prima data de când talibanii au preluat puterea în Afganistan, relateaza AFP. Eruditul și-a adunat adepții la Moscheea Abdul Rahman, începând…

- Fotografii surprinse la periferia capitalei afgane Kabul arata ce s-a întâmplat cu echipamentul furnizat de Statele Unite forțelor guvernamentale afgane, acesta ajungând prada de razboi din care s-au servit insurgenții talibani.În discursul sau susținut luni, dupa caderea…

- Talibanii au capturat duminica, fara lupta, Jalalabad, un oraș cheie din estul Afganistanului, ceea ce înseamna ca guvernul tot mai șubred nu mai controleaza mare lucru din țara în afara capitalei Kabul, transmite Reuters. Statele Unite au început evacuarea diplomaților sai…

- Afganistanul risca sa alunece intr-un razboi civil dupa retragerea ultimelor trupe straine, avertizeaza generalul american Scott Miller, comandantul misiunii conduse de SUA in Afganistan. Generalul Scott Miller a declarat marți ca Afganistanul ar putea intampina “vremuri foarte dificile” daca conducatorii…

- In UE, decizia a fost luata in unanimitate de miniștrii de Externe, la reuniunea Consiliului UE, desfasurata la Luxemburg.”Aceasta nu se intampla in fiecare zi, dar (acum) UE este pe aceeasi linie. Avem deja sanctiuni care vizeaza persoane. Iar acum avem sanctiuni in sapte sectoare economice, incepand…