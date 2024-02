Tabloul electoral al lumii, în 2024: Unde este democrația cea mai expusă riscului Sunt patru concluzii ce pot desprinde in urma analizei Indicelui democrației din acest an publicat de Economist Intelligence Unit . Anul acesta ar fi trebuit sa fie unul triumfator pentru democrație, cu un numar record de persoane așteptate sa participe la alegerile naționale din 2024. Cu toate acestea, multe dintre aceste alegeri se confrunta cu provocari semnificative. Potrivit ultimului Indice al Democrației publicat de EIU, doar 43 din peste 70 de alegeri sunt prognozate sa fie cu adevarat libere și corecte . Indicele Democrației evalueaza 167 de țari și teritorii in funcție de practicile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

