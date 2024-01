Care este legătură între culoarea pisicii și comportamentul ei? Ce este mitul "pisicii portocalii"? „Exista un mit raspandit conform caruia pisicile masculi sunt mai „prietenoase” decat femelele, ceea ce, daca este adevarat, ar fi probabil un motiv pentru care mai mulți oameni considera pisicile cu ghimbir „mai prietenoase”, dar realitatea este ca aceasta este inca o necunoscuta”, a explicat pentru IFL Science un specialist britanic in protecția pisicilor.Meme-ul „comportamentul pisicii portocalii”, care le infațișeaza drept felinele care provoaca haos in orice casa nu poate fi nici el dovedit științific. Unii observatorii cred chiar ca ar fi vorba de o simpla manipulare a percepției, din cauza faptului ca… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Curioși sa afle mai in detaliu rostul plansului și ce conțin lcrimile, cercetatorii s-au aplecat asupra ”problemei”, iar rezultatele studiului au relevat impactul acestora asupra agresivitații. „Reducerea agresivitatii a fost impresionanta pentru noi, pare reala”, a declarat Noam Sobel, profesor de…

- In primul rand, trebuie sa ințelegem ca alergia la carne de pui nu este la fel pentru toate pisicile. Unele pisici pot dezvolta alergii la alte alimente sau ingrediente. Dar de ce anume este carne de pui o sursa comuna de alergii la pisici?Unele feline pot fi alergice la carnea de puiIn primul rand,…

- In primul rand, trebuie sa ințelegem ca alergia la carne de pui nu este la fel pentru toate pisicile. Unele pisici pot dezvolta alergii la alte alimente sau ingrediente. Dar de ce anume este carne de pui o sursa comuna de alergii la pisici?Unele feline pot fi alergice la carnea de puiIn primul rand,…

- Lebedele se numara printre cele mai mari pasari zburatoare, iar in Romania se regasesc patru specii de lebede. Vezi mai jos alte curiozitați interesante despre lebede.Lebedele sunt pasari din familia Anatidae, din genul Cygnus și, printre cele mai apropiate rude din famila lebedelor, amintim gaștele…

- Pisicile iubesc libertatea, liniștea și, s-ar putea sa fi observat pana acum, manipularea stapanilor. Nu te poți juca mereu cu pisica ta, iar cateodata nici nu știi ce vrea o pisica de la tine, indiferent daca este a ta sau nu. Insa te-ai gandit vreodata cu adevarat ce e in mintea unei pisici? Daca…

- Pisicile sunt animale minunate și unele dintre cele mai populare animale de companie din intreaga lume. Acestea sunt animale independente și inteligente, fiind considerate adesea drept tovarașii ideali pentru iubitorii de animale care apreciaza compania liniștita, dar afecțiunea și caldura unei prezențe…

- Vineri va fi ziua pisicilor negre la Muzeul de Istorie Naturala „Grigore Antipa”, un proiect dedicat miturilor și superstițiilor legate de felinele negre, dar și pisicilor abandonate in București. Intrarea copiilor va fi gratuita. Pe parcursul intregii zile, vizitatorii se vor intalni și cu reprezentanții…

- Poate nu știați, dar avem o zi a pisicilor negre. In țara, pe 27 octombrie, vor avea loc diferite evenimente dedicate acestor pisici. Știm ca pe vremuri, egiptenii venerau pisicile, indiferent de culoarea lor. Mai mult, in Evul Mediu, in multe culturi, pisicile negre erau aducatoare de noroc, bunastare…