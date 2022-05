Stiri pe aceeasi tema

- Recent, Cristina Belciu a implinit 25 de ani. Și-a sarbatorit ziua de naștere in Italia, țara pe care o indragește de ani de zile. De la aniversarea ei nu a lipsit Cristian Boureanu, fostul sau iubit. S-a zvonit ca omul de afaceri a calatorit in Italia special pentru aniversarea Cristinei Belciu, femeia…

- Frumoasa și mult indragita actrița și cantareața Natalia Oreiro a implinit 45 de ani. Ridurile au aparut și pe chipul Nataliei Oreiro, care a inventat cuvantul “Pupici”, in cadrul vizitei sale in Romania. Natalia Oreiro s-a nascut pe 19 mai 1977 in Montevideo, Uruguay. Inca din copilarie viața ei s-a…

- Karina, fiica lui Mihai Gadea, s-a lansat in muzica. Cum suna cea mai noua piesa! Pe Mihai Gadea il cunoaște toata lumea. Este una dintre cele mai apreciate personalitați tv din Romania. Cand vine insa vorba despre viața sa privata, nu mulți știu detalii. Asta deoarece omul de televiziune a fost mereu…

- Liderii Uniunii Europene au inceput sa lucreze la un proiect legislativ care va impune un embargo treptat pe importul de petrol din Rusia, potrivit New York Times. Publicația americana noteaza ca liderii blocului comunitar urmaresc sa copieze cumva strategia prin care renunța și la carbunele rusesc.…

- Bruce Willis, afectat de o boala crunta. Ce este afazia! La 67 de ani, Bruce Willis renunța la cariera sa de la Hollywood. Celebrul actor a fost diagnosticat recent cu afazie. O tulburare cognitiva care afecteaza capacitatea unei persoane de a comunica, dar și de a-i ințelege pe cei din jur. Vezi…

- Jada Pinkett Smith s-a abținut pana acum sa comenteze reacția violenta a soțului sau, Will Smith, din timpul galei premiilor Oscar. Actorul Will Smith l-a palmuit pe comediantul Chris Rock la gala premiilor Oscar pentru ca a facut o gluma pe seama soției sale, Jada Pinkett Smith, relateaza BBC. Intr-o…

- Pro TV a cumparat serialul ucrainean „Servant of the People” – „Sluga poporului”, in care presedintele Ucrainei Volodimir Zelenski joaca rolul principal, anunta TVmania. Anuntul a fost facut de catre compania care a vandut licenta serialului mai multor radiodifuzori importanti, printre care si Pro TV,…