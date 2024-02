Care este greutatea ideală pe care trebuie să o aibă pisicile. Motivul pentru care se îngrașă Pisicile se numara printre cele mai preferate, dar și iubite animale de companie din intreaga lume. Aceste feline vin in toate formele și dimensiunile, ceea ce inseamna ca este dificil sa existe o greutate ideala standard pentru o pisica. Insa, potrivit sfatului oferit de specialiști, greutatea in exces și obezitatea reprezinta o problema tot mai mare in randul pisicilor și pot provoca probleme grave. Iata de ce ce se ingrașa pisicile, de fapt! Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

