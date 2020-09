Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul dintre Alin Oprea și soția sa, Larisa, ia amploare pe zi ce trece. Cantarețul a marturisit in cadrul show-ului “Xtra Night Show”, de la Antena 1, ca fost nevoit sa sune la poliție din cauza agresiunilor și a amenințarilor venite din partea familiei Larisei.

- Scandalul divorțului dintre Alin Oprea și soția sa ia amploare, deoarece acum are parte de scandal și cu soacra, dar și cu cumnatul lui. Astfel ca vedeta nu a fost lasata sa-și ia lucrurile din propria casa. VIDEO Alin Oprea, agresat de fosta soție? Scandalul dintre Alin Oprea și Larisa pare ca abia…

- Membrul trupei Talisman isi acuza fosta sotie de infidelitate, in mai multe randuri, cu diferiti barbati. Artistul face dezvaluiri cutremuratoare despre toata perioada in care a fost nevoit sa taca si sa suporte tot ce facea Larisa. ”O perioada de peste 5 ani telefoanele societații a carui…

- Oana Roman a facut dezvaluiri neașteptate despre divorțul momentului, cel dintre Larisa și Alin Oprea, fostul component al trupei Talisman. Cei doi divorțeaza dupa o relație de 23 de ani și doi copii. Oana Roman se alatura uneia dintre cele doua tabere care s-au format in jurul celebrului divorț și…

- Larisa și Alin Oprea de la Talisman s-au prezentat in dupa-amiaza zilei de joi, 13 august, la un notar din zona Cișmigiu. Prima care a ajuns la cabinetul notarului a fost femeia, insoțita de cei doi copii ai cuplului, urmata intr-un tarziu de Alin, care a intarziat. Pe chipul soției inșelate se putea…

- Unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz a ajuns sa se destrame. Divorțul nu s-a desfașurat cum era de așteptat. Decizia incredibila luata de cantarețul roman fața de copii lui Alin Oprea de la Talisman și Larisa s-au intalnit joi, 13 august, la un notariat din zona Cișmigiu. Divorțul, programat…

- In urma cu o aproximativ o luna, unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz se afla in pragul divorțului, dupa 22 de ani de casnicie. Alin Oprea și soția lui, Larisa s-au distanțat la propriu și la figurat, dupa ce Larisa a plecat sa locuiasca alaturi de copii, care studiaza in Anglia. Ce a […]…