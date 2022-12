Care este cel mai bun mic dejun în diminețile de iarnă? Unii prefera un mic dejun dulce, in vreme ce alții poftesc la ceva hranitor și savuros. Terciul de ovaz poate sa satisfaca gusturile oricui, deoarece iți permite sa-l combini cu ingredientele dorite. Potrivit medicului Șerban Damian, terciul de ovaz este cel mai bun mic dejun in sezonul rece. Micul dejun nu ar trebui sa furnizeze organismului doar energie, ci sa trezeasca și sistemul digestiv. De asemenea, dupa orele dormite in timpul nopții, in care stomacul nu a primit niciun aport, trebuie sa-i furnizezi nutrienții necesari pentru a-și activa procesele metabolice, scrie eva.ro. „Pentru a evita… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un nou studiu a identificat patru factori cheie pentru o trezire minunata care fac diferența dintre o trezire morocanoasa dupa amanarea alarmei și un inceput de zi plin de energie, scrie descopera.ro. Echipa din spatele studiului spune ca acești factori, independenți de genetica cu care s-a nascut un…

- Specialiștii spun ca, atat in momentul cand se trece la ora de vara, cat și in momentul in care se trece la ora de iarna , ne este pusa in pericol sanatatea. Cum ne poate afecta schimbarea orei? Duminica 30 octombrie 2022, ora 4 dimineața devine ora 3 dimineața, deci trecm la ora de iarna. Specialiștii…

- Micul dejun pe timpul toamnei: Ce trebuie sa mancam de dimineața pentru a oferi organismului energia necesara Micul dejun pe timpul toamnei: Ce trebuie sa mancam de dimineața pentru a oferi organismului energia necesara Nutritionista Rusakova spune ca toamna este cel mai indicat sa mancam salate si…

- Micul dejun este considerat principala masa a zilei, responsabil pentru formarea unui metabolism sanatos. Masa pe care o iei dimineața este cea care iți ofera energia necesara pentru intreaga zi. Insa mulți sunt intra intr-o mare confuzie cand trebuie sa iși aleaga variantele de mancare pentru micul…

- Daca ai auzit pe multa lume spunand ca micul dejun este cea mai importanta masa, ei bine, afla ca acest lucru este cat se poate de real. Specialiștii te sfatuiesc sa mananci un mic dejun copios, pentru a avea energie pe tot parcursul zilei. Cu toate acestea, iata ce alimente este recomandat sa consumi,…

- Compania Municipala Termoenergetica (CMTEB) S.A. anunta ca marti, 20 septembrie 2022, incepe incarcarea cu apa a instalatiilor de alimentare cu energie termica, concomitent cu efectuarea probelor de presiune la instalațiile interioare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- (P) Alimentele permise de dieta Rina Cine nu a auzit de dieta Rina? O cura de slabire foarte cunoscuta și apreciata pentru faptul ca iți permite sa mananci o gama variata de alimente, fara sa fii nevoit sa reduci protiile și sa numeri caloriile. Dieta Rina nu exclude nicio grupa alimentara,…

- Este recomandat sa consumam micul dejun in primele 30 de minute de cand ne-am trezit pentru a avea energia necesara pe toata durata zilei. Mai mult, pentru un plus de energie, nu trebui doar sa consumi micul dejun la momentul potrivit, ci și sa alegi alimentele care sa iți alunge somnul. Uite care sunt…