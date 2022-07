Care este cea mai veche pădure din România și câți ani are aceasta Care este cea mai veche padure din Romania și cați ani are aceasta. Cea mai veche padure din Romania este situata in județul Mureș și are peste 40 de hectare. Romsilva scrie ca Padurea Mociar este cea mai veche padure din Romania. Aceasta este situata in județul Mureș, are peste 40 de hectare, iar din ea izvoraște raul Mureș. Care este cea mai veche padure din Romania și cați ani are aceasta Potrivit sursei citate, stejarii din aceasta locație au cateva secole, insa ciclul lor de viața este aproape de final, din cauze naturale. Totodata, Romsilva mai scrie ca in aceasta padure pot fi intalnite… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

