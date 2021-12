Care au fost cele mai ascultate melodii ale anului 2021 Cele mai populare melodii din 2021 au fost ascultate de mai mult de un miliard de ori și asta doar pe o singura aplicatie de muzica. „Cu 1,4 miliarde de vizualizari pe Youtube, melodia „Dynamite”, a grupului sud-coreean BTS, a reușit sa cucereasca oameni din intreaga lume. Trupa, formata din 7 membri, a caștigat numeroase premii anul acesta. Ca sa va faceti o idee despre muzica lor, ascultam un fragment din hitul Dynamite. Pe locul 2 in clasamentul celor mai ascultate melodii in 2021 este „Drivers License”. Acesta cantecul de debut al Oliviei Rodrigo, o artista in varsta de doar 18 ani, din Statele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Cele mai populare melodii din 2021 au fost ascultate de mai mult de un miliard de ori și asta doar pe o singura aplicatie de muzica. Pe unele, e posibil sa le fi auzit, de-a lungul anului. Altele, n-au prea avut succes in Romania, sau nici n-au ajuns.

