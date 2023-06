Care a fost cea mai scumpă emisiune de televiziune din România V-ați intrebat vreodata care este cea mai scumpa emisiune produsa in Romania? In peste trei decenii de concurența pe piața posturilor de televiziune, o singura emisiune a ramas in istorie cu un buget neegalat nici astazi, la 11 ani de la debutul sau. Pare greu de crezut insa ”Top chef”, produsa și difuzata de Antena 1 a ramas drept cea mai scumpa producție de televiziune din Romania, circa 2.000.000 de euro pe sezon. La așa cheltuiala nu a fost de mirare ca au fost doar doua sezoane. Premiul cel mare (50.000 de euro, extra un stadiu la un prestigios restaurant din Franța), prețul formatului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

