Care a fost cauza morții Reginei Zulu. Familia încă se ceartă pentru tron Regina poporului Zulu, Mantfombi Dlamini-Zulu, care a murit neașteptat saptamana trecuta, a fost inmormantata in cadrul unei ceremonii private desfașurate in provincia KwaZulu-Natal din Africa de Sud, informeaza BBC . Ea fusese desemnata regent al celui mai mare grup etnic din Africa de Sud in luna martie, dupa moartea soțului ei, regele Goodwill Zwelithini. Moartea reginei, la varsta de 65 de ani, a declanșat un scandal in familia regala și o lupta pentru dreptul de succesiune la tron. Familia acesteia a respins zvonurile privind o posibila otravire a reginei. Cu toate acestea, cauza morții… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Regina poporului Zulu, Mantfombi Dlamini-Zulu, care a murit neașteptat saptamana trecuta, a fost inmormantata in cadrul unei ceremonii private desfașurate in provincia KwaZulu-Natal din Africa de Sud, informeaza BBC.

