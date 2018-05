Stiri pe aceeasi tema

- Incepe aglomeratia la casele de sanatate: romanii care intentioneaza sa calatoreasca in afara tarii solicita cardul european de sanatate, care le permite sa beneficieze de asistenta medicala gratuita in caz de urgenta pe teritoriul Uniunii Europene, dar si in tari precum Islanda, Lichtenstein, Norvegia…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in Ploiesti, strada Marasesti.Din primele informatii trei masini au fost implicate in accident, iar trei persoane au fost ranite. Una dintre masinile implicate era parcata in afara partii carosabile. Potrivit ISU Prahova, pompierii militari actioneaza…

- Copiii și beneficiarii legilor speciale, veteranii sau revoluționarii au parte de gratuitate la tratamentele stomatologice, in limita fondurilor alocate lunar cabinetelor stomatologice aflate in contract cu CJAS Vaslui. Restul categoriei de asigurați trebuie sa suporte 40% din valoarea unor tratamente…

- Incepand cu anul 2015, romanii au nevoie, pentru a putea beneficia de consultații și tratamente medicale sau de rețete compensate, de un card de sanatate valabil. Potrivit autoritaților sanitare, in acest an vor expira mai mult de jumatate de milion de carduri de sanatate, deținatorii acestora nemaiputand…

- In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicat Ordinul nr. 456/842/2018 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sanatații și al președintelui Casei Naționale de Asigurari de Sanatate nr. 867/541/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, spune, intr-un mesaj publicat cu ocazia Zilei Mondiale a Sanatatii, ca, indiferent de statutul economic sau social, de varsta sau de rezidenta, intreaga populatie trebuie sa aiba asigurat accesul la servicii medicale si le transmite pacientilor sa fie increzatori…

- Mihaela Chitariu 2 aprilie a fost ultima zi in care funizorii de servicii medicale s-au putut prezenta la Casa Județeana de Asigurari de Sanatate (CJAS) Vaslui pentru a semna actele adiționale la contractul actual, pe baza carora le va fi finanțata activitatea in luna curenta. “La CJAS Vaslui s-au prezentat…

- Ordinul a fost publicat in Monitorul Oficial! Astfel, incepand cu data de 1 aprilie anul curent, toți romanii vor avea astfel de servicii gratuite. Pentru anul curent și anul viitor, romanii asigurați, dar și cei neasigurați in sistemul public de sanatate vor beneficia de servicii dentare decontate…