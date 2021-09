Caravana ŠKODA ajunge în Piatra-Neamț Weekendul acesta, Caravana SKODA ajunge in inima orașului tau! Cybernet Autocenter te invita de vineri pana duminica in parcarea Shopping City Piatra-Neamț pentru trei zile de test drive deschis și multe bucurii și surprize pentru intreaga familie. Intrarea este libera, distracția de calitate este garantata! Testeaza cele mai indragite modele din gama SKODA Consilierii Cybernet Autocenter va așteapta in cele trei zile intre orele 10 și 18 (duminica pana la ora 16). La test drive pot participa persoanele cu varsta peste 18 ani, care dețin permis de conducere categoria B, indiferent de zona de domiciliu.… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

