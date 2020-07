Regiunea spaniola a Cataloniei a inchis un județ de peste 400.000 de oameni in urma unei creșteri in cazurile de coronavirus – in timp ce britanicii se pregatesc sa plece acolo in vacanța. In orașul catalan vestic Lleida și restul regiunii Segria a fost instalata, sambata, carantina. “Am decis sa restrangem zona del Segria in […] The post Carantina regionala intr-o zona turistica din Catalonia cu 400.000 de locuitori appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .