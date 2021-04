Carantină prelungită cu încă o săptămână în localități din Ilfov Carantina zonala a fost prelungita cu 7 zile pentru Ciorogarla, Corbeanca și Magurele incepand de luni seara, iar pentru comuna Clinceni de marți dimineața, ora 5.00.Incidenta COVID-19 este, la Ciorogarla, de 5.72 la mie, 5.64 in Corbeanca, 5.86 in Magurele și 8.36 in Clinceni.Pe de alta parte, orașul Chitila a ieșit din carantina, pentru ca incidența a coborat la 4,16 cazuri la mie. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

