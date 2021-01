Carantina nu mai este obligatorie pentru persoanele care au fost vaccinate anti-Covid

Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care se vaccineaza impotriva SARS-CoV-2 nu vor mai fi carantinate timp de 14 zile daca intra in contact direct cu un bolnav, a anuntat Adriana Pistol, directoarea Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul INSP.

- Persoanele vaccinate anti-Covid-19 nu vor mai fi plasate in carantina pentru 14 zilei in cazul contactului direct cu un pacient infectat cu virusul SARS-CoV-2. Anunțul a fost facut de Adriana Pistol, directoarea Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din cadrul INSP.

- Persoanele care se vaccineaza impotriva Covid-19 nu vor mai fi carantinate timp de 14 zile daca intra in contact direct cu un bolnav, a anunțat Adriana Pistol, directoarea Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din cadrul INSP.

- Romanii care se vaccineaza impotriva COVID-19 nu vor mai trebui sa stea 14 zile in carantina daca intra in contact direct cu un bolnav COVID-19. Directoarea Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din cadrul INSP, Adriana Pistol, a declarat luni, intr-o conferința de presa…

- Directoarea Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din cadrul INSP, Adriana Pistol, a declarat luni, intr-o conferința de presa la Guvern, ca romanii care se vaccineaza impotriva COVID-19 nu vor mai trebui sa stea 14 zile in carantina daca intra in contact direct cu…

- Raportul pentru COVID-19 prezentat de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile arata ca, in saptamana 7-13 decembrie, 40% din cazuri au fost raportate in Capitala si in judetele Constanta, Ilfov, Cluj si Iasi. Totodata, peste 33% din decesele inregistrate au fost in Bucuresti,…

- ​​Președintele Klaus Iohannis susține marți, de la ora 19.00, o conferința de presa la Palarul Cotroceni. Șeful statului are, de la ora 15.00, o ședința de evaluare a masurilor luate în criza COVID, la care ar urma sa participe premierul Ludovic Orban, miniștrii Sanatații și Apararii, șeful DSU,…

- Ministerul Sanatații a anunțat ca o noua tranșa de 500.000 de doze de vaccin anti-gripal va fi livrata luni, 19.10.2020, catre direcțiile de sanatate publica din țara. Dozele de vaccin vor fi direcționate catre cabinetele medicilor de familie pentru continuarea imunizarii persoanelor cu risc ridicat…